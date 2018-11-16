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مصرع 42 شخصًا جراء حريق حافلة بزيمبابوي

عرب وعالم

حريق حافلة
حريق حافلة

وكالات - خالد الشرقاوي

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حريق

حافلة

زيمبابوي

أعلنت شرطة زيمبابوي، اليوم الجمعة، مصرع 42 شخصًا على الأقل، جراء اندلاع حريق في حافلة كانت تقلّهم جنوبي البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، عن كبير المفتشين في الشرطة، فيليساني نديبل، أن التقارير تؤكد مصرع 42 من الركاب وإصابة آخرين، دون تحديد عددهم أو درجات إصاباتهم.

وأضاف "نديبل" أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب اشتعال النيران في المركبة.

بدورها نشرت الهيئة صورًا تظهر الحافلة بعد أن تفحمت بفعل النيران، على طريق سريع يربط بين معبر حدودي مع جنوب إفريقيا ومدينة "بولاوايو"، ثاني أكبر مدن البلاد.

وعقب الحادث، بعث الرئيس إيمرسون منانغاغوا، تعازيه إلى أسر الضحايا، واصفًا الحادث بـ"المأساوي".

وأكدت البرقية على ضرورة رفع مستويات السلامة على الطرق؛ "بشكل عاجل وجذري".

تجدر الإشارة أن 47 شخصًا قتلوا الأسبوع الماضي، جرّاء حادث تصادم حافلتين على طريق بين العاصمة هراري وبلدة "روسابي".


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