تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

المصريون ـ متابعات

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أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكترنى وعلى صفحته الخاصة بأذون الخزانة بالدولار (باللغة الانجليزية) عن إقامة مزاد أذون خزانة بالعملة الأمريكية لأجل 364 يوما وبقيمة مليار و675 مليون دولار.
وأكد البنك أن تاريخ الإصدار سيكون يوم الاثنين 20 نوفمبر الجارى 2018 اما تاريخ الاستحقاق فهو 19 نوفمبر 2019.
كما أبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، خلال اجتماعهـا مساء الخميس، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

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