مقتل 7 من جنود حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية

15 نوفمبر 2018 - 10:30 م

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، مقتل 7 من أفراد قواتها لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على يد قوات المعارضة المسلحة، شمال شرقي البلاد.



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.



وقال دوغريك: "أخبرنا زملاؤنا في حفظ السلام، أن 6 من أفراد حفظ السلام من ملاوي، وفرد واحد من تنزانيا، كانوا ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، قُتلوا، الأربعاء، في إقليم بيني، بمقاطعة كيفو الشمالية (شمال شرق)".



وتابع: "قُتل جنود حفظ السلام، خلال عملية مشتركة نفذتها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، والقوات المسلحة الكونغولية (الديمقراطية)، ضد قوات التحالف الديمقراطي، المعروفة باسم: قوات الدفاع عن الديمقراطية".



ووفق دوغريك، "تشير التقارير الأولية إلى إصابة 10 أيضا من حفظة السلام، وفقدان فرد آخر، كما وردنا أن عدة جنود من القوات المسلحة الكونغولية (لم يحدد عددهم) قتلوا أو جرحوا خلال العملية"، دون ذكر رقم بعينه.

