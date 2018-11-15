حزبان إسرائيليان بالائتلاف الحكومي يدعوان لانتخابات مبكرة

15 نوفمبر 2018 - 10:20 م

دعا زعيما حزبين مشاركين بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء انتخابات مبكّرة، وفق إعلام عبري.



وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من حزب "الليكود" الحاكم، أن نتنياهو شرع بدءًا من الخميس، بإجراء لقاءات مع قادة الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.



وأوضحت أن اللقاءات تهدف إلى بحث الأزمة التي نشأت إثر استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، عقب رفض حكومة نتنياهو شن حرب على قطاع غزة خلال التصعيد الأخير.



ويسعى نتنياهو، خلال اللقاءات، إلى بحث إمكانية استمرار حكومته بائتلاف حكومي يضم 61 عضو كنيست (البرلمان) من بين 120 إجمالي أعضاء الكنيست.



وأدى انسحاب ليبرمان إلى خسارة الائتلاف 5 مقاعد بعد أن كانت كتلته تتألف من 66 عضوا.



والتقى نتنياهو، موشيه كحلون، زعيم حزب "كلنا" الذي يتولى منصب وزير المالية، وأرييه درعي، زعيم حركة "شاس" الذي يتولى منصب وزير الداخلية.



ووفق المصدر نفسه، طالب زعيما الحزبين نتنياهو بـ"الذهاب إلى انتخابات مبكرة".



ونقلت الصحيفة عن كحلون قوله مخاطبًا رئيس الوزراء، إن "مصلحة السوق والاقتصاد في إسرائيل تقتضي الذهاب لانتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن".



وأضاف كحلون أن "الاقتصاد الإسرائيلي يحتاج الاستقرار، والوضع السياسي الحالي في إسرائيل لا يوفر ذلك، ولهذا السبب فإن قمة المسؤولية تتمثل في إقامة حكومة جديدة وقوية ومستقرة".



كما أعرب كحلون عن استعداده لـ"العمل مع كافة المسؤولين في الائتلاف الحكومي الحالي لتحقيق ذلك".



من جانبه، طالب "درعي" أيضًا، نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة، لما "في ذلك من مصلحة لإسرائيل"، معبرًا عن دعمه لموقف كحلون.



وقال "إن مصلحة إسرائيل تلزمهم التوافق جميعًا على الذهاب لانتخابات مبكرة".



ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، الجمعة، نفتالي بينيت، وزير التعليم، وهو أيضا زعيم حزب "البيت اليهودي"، الذي جدد، الخميس، مطلبه بتولي منصب وزير الدفاع خلفا لـ"ليبرمان".



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، لم يتطرق بينيت، خلال اللقاء، إلى الشرط الذي أعلنه أعضاء الكنيست من حزبه، الأربعاء، بأن بقاءهم في الائتلاف مشروط بتولي زعيمهم وزارة الدفاع.



ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله، خلال مؤتمر لوزارة التعليم الإسرائيلية، إنه إذا تولى وزارة الدفاع، فإنه سيسعى إلى "تعزيز الروح القتالية من جديد".



واستبعد مقربون من نتنياهو أن يتم تكليف بينيت بوزارة الدفاع في حال تم اتخاذ قرار بالذهاب لانتخابات مبكرة، لقصر المدة التي سيتولى فيها بينيت هذا المنصب.



ويُتوقع أن تجرى الانتخابات المبكرة في الشهور الأولى من عام 2019، إذا قرر نتنياهو حل الائتلاف الحكومي.



لكن، حتى في ظل إعلان الذهاب لانتخابات مبكرة، فإنه كما يبدو لن يتولى نتنياهو ثلاثة مناصب رئيسية في وقت واحد، وهي رئاسة الوزراء، ووزارتي الخارجية والدفاع، ويتوقع أن يكلف وزيرا أو اثنين بالوزارتين، بحسب "يسرائيل هيوم".



وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب أن تستمر الحكومة الإسرائيلية مدة عام كامل حتى موعد الانتخابات الأصلي نهاية عام 2019، بائتلاف حكومي مشكل من 61 عضو كنيست.



واستقال ليبرمان من منصبه الأربعاء، وأعلن عن انسحاب حزبه "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي، متهما الحكومة بالخضوع لحركة حماس، من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار بغزة.

