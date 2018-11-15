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الجيش اليمني يعلن مقتل 25 مسلحا حوثيا بمواجهات في الضالع

عرب وعالم

الجيش اليمني
الجيش اليمني

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل 25 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وأسر 8 آخرين، في مواجهات بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، عن مصدر ميداني أن مواجهات اندلعت عقب محاولة الحوثيين، التسلل باتجاه مواقع محررة في قرى "الحقب" و"بيت اليزيدي" جنوب غربي مديرية "دمت" في الضالع.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش، "أفشلت محاولة الحوثيين، وأجبرتهم على التراجع والفرار".
وأكد المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 25 مسلحا حوثيا وجرح 12 آخرين، علاوة على تدمير دبابة تابعة لهم.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش، تمكنت من أسر 8 من مسلحي الحوثي خلال المواجهات، دون التطرق إلى ما إذا كانت المعارك قد أسفرت عن خسائر من عدمه في صفوف الجيش.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين حول هذا الأمر.
وتسيطر القوات الحكومية اليمنية على معظم محافظة الضالع، فيما لا يزال الحوثيون يبسطون نفوذهم على بعض المناطق بالمحافظة، وبينها أجزاء من مديرية "دمت".
ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة أنصار الله"الحوثي"، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة. 

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