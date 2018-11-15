» "المركزي" يعتزم بيع أذون خزانة بـ 1.67 مليار دولار

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هيكلة جميع رواتب الموظفين: 2000 جنيه للنظافة
الحكومة تفشل في اختبار السيول بأسيوط.. ومخاوف من القادم
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