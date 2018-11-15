» "المركزي" يعتزم بيع أذون خزانة بـ 1.67 مليار دولار

15 نوفمبر 2018 - 10:00 م

يعتزم البنك المركزي المصري، الخميس، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار، الإثنين المقبل، بقيمة 1.675 مليار دولار.



وأضاف المركزي في بيان له، أن أذون الخزانة المقومة بالدولار، مستحقة السداد في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.



وأذون الخزانة، هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.



وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، عن بيع أذون خزانة بقيمة 695.1 مليون يورو (781.64 مليون دولار) لأجل عام.



ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة، على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.



ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.



وارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى 44.501 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 44.459 مليار دولار في الشهر السابق له، وفقا للمركزي المصري.

