الأهلي يعلن قائمته الأفريقية الجديدة

15 نوفمبر 2018 - 09:39 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن القائمة الأفريقية الجديد التي سوف يشارك بها الأهلي في نسخة دوري الأبطال الأفريقي بالموسم المقبل.

ضمت القائمة 23 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وساليف كوليبالي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وعلي معلول، وأيمن أشرف؛ وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وإسلام محارب؛ ومحمد شريف، وميدو جابر، وأحمد حمودي، ووليد سليمان، وناصر ماهر؛ ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومروان محسن.

فيما شهدت القائمة استبعاد كل من مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وأحمد علاء وأكرم توفيق، صبري رحيل، أحمد حمدي، باسم علي وعمرو بركات.

