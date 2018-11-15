20 ألف جنيه عقوبة رش المياه.. ونواب: أمر مبالغ فيه

15 نوفمبر 2018 - 09:37 م

"أمر مبالغ فيه" هكذا رد برلمانيون على مطالبة النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بتفعيل غرامات رش المياه فى الشوارع على المخالفين وهى 20 ألف جنيه، وإذا تكررت الواقعة يتم تطبيق الغرامة مع الحبس لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن نسبة الفاقد من المياه النظيفة تصل إلى 5% سنويا.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بالإبلاغ عن كل شخص يقوم برش الشارع بالمياه النظيفة والتقاط صورة له، أو مقطع فيديو لتوثيق الواقعة وإرسالها للجهات المعنية، لتتمكن من تطبيق الغرامة عليه بالدليل القاطع حتى لا يتهرب منها، بالإضافة إلى ضرورة إلقاء الضوء على كل الوقائع التي يتم تطبيق الغرامات عليها فى كل وسائل الإعلام لتوعية المواطنين وتحذيرهم، وفى نفس الوقت حثهم على الحفاظ على المياه.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب, في بيان له، أن الحفاظ على المياه أمن قومى، ولهذا لا بد من عمل نشرات دورية فى جميع وسائل الإعلام لضرورة الحفاظ عليها، لافتا إلى أن إيرادات هذه الغرامات سيتم من خلالها عمل صيانة للشبكات وإصلاح الوصلات القديمة التى تتسبب فى إهدار المياه أيضا.

ومن جانبه، قال النائب فوزى رزق الشرباصى, عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير, إن رش المياه أمام المنازل والمحلات ترجع إلى الثقافة الخاطئة الموجودة لدى البعض من الشعب المصري, موضحا أن معظم المواطنين يستهلكون كميات كبيرة من الأشياء التي تكون تكلفتها رخيصة بشكل كبير، خاصة في المياه الصالحة للشرب في رشها دون فائدة ترجع إليهم, كما أنه من الممكن أن الشخص الذي يقوم بذلك قد يكون سارقًا للمياه.

وأضاف الشرباصي، في تصريح لـ"المصريون"، أن رش المياه بطريقة عشوائية يؤثر على زراعة المحاصيل، خاصة أن مصر تمر بعجز مائي, ما اضطرها إلى منع زراعة بعض المحاصيل أو تقليل النسبة المنزرعة للمحصول مثل زراعة الأرز والموز بسبب نقص المياه.

وأشار عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير إلى أن العقوبة التي يطالب بها النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان, بغرامة كل من يقوم برش المياه 20 ألف جنيه وحبسه عند تكرار نفس الأمر, عقوبة شديدة على المواطن, موضحا أنه يجب تطبيق عقوبة أقل من ذلك على أن يقوم المواطن بدفعها في حال تغريمه.

وطالب عضو مجلس النواب بفرض غرامة على أصحاب الورش التي تستخدم المياه بشكل مبالغ فيه مثل ورش غسيل السيارات, خاصة أن تلك الورش تستخدم مياها صالحة للشرب, في حين أن هناك مناطق في أماكن مختلفة في الصعيد والأرياف لا يوجد بها مياه للمواطنين.

ونوه الشرباصي بأنه يجب توعية المواطنين بعدة طرق مختلفة حتى يكفوا عن استخدام المياه بشكل خاطئ, وتنبيه المواطنين عن طريق التلفزيون والإعلانات, وتدريس ترشيد المياه للطلبة في المناهج التعليمية حتى تتغير ثقافة المواطن.

ومن جانبه، قال النائب يوسف عبدالدايم جبران, عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير, إن رش المياه بطريقة مخالفة يعد أسلوبا سيئًا يقوم به المواطنون, سواء كان رش المياه أمام المحلات أو المنازل أو أشياء أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"المصريون"، أن مقترح تفعيل غرامة قدرها 20 ألف جنيه على الشخص الذي يقوم برش المياه أمر مبالغ فيه, موضحاً أن المواطن لو تم فرض غرامة على سبيل المثال 100 جنيه على المخالفين سوف يمتنع عن القيام بذلك, لأن المواطن أصبح لا يتحمل أعباء إضافية.

وأشار جبران إلى أنه يجب توعية المواطن قبل تفعيل أي غرامات تطبق عليه, عن طريق الإعلانات والبرامج التليفزيونية حتى ينتبه.

يذكر أن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا الأسبق, قد قرر توقيع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم برش المياه فى الشوارع، مشددا على أنه فى حال تكرار المخالفة يتم فصل الخدمة عنه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بهدف الحفاظ على مياه الشرب، موضحا أن احتياجات المحافظة من مياه الشرب فى تزايد مستمر.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة تتكون من شركة مياه الشرب، والوحدات المحلية، ومسئولي البيئة، ومفتشي الصحة، ومأموري أقسام الشرطة، بجميع مدن المحافظة، لضبط مخالفات رش الشوارع بالمياه، واستخدام المياه فى غسيل السيارات، ومحاسبة المخالفين، كما سيتم منح من يضبط تلك المخالفات مكافأة مالية مناسبة.

كما أصدر محافظا القاهرة والجيزة عددا من القرارات الخاصة بالحفاظ على نظافة الشوارع والتي منها:

فرض غرامات تصل لـ500 جنيه على من يستخدم مياه الشرب فى رش الشارع بالجيزة.

فرض غرامات تصل لـ10 آلاف جنيه لمن يتم ضبطه يرش المياه أو يغسل السيارة فى الشارع.