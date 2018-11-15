» السيطرة على حريق في مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

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حريق

السيطرة

الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمصنع بلاستيك بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بشارع الوحدة العربية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وتم  الدفع ب6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وانتقل اللواء أيمن لؤى مساعد مدير الأمن لمنطقة جنوب القليوبية والعميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية وتم إزالة آثار الحريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.



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