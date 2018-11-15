  • الخميس 15 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:38 م
بحث متقدم
البنك المركزي المصري

تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

مدبولي

الغموض يكتنف طبيعة عمل «العليا الدائمة لحقوق الإنسان»

معركة الطلاق تقسم برلمان مصر

20 ألف جنيه عقوبة رش المياه.. ونواب: أمر مبالغ فيه

الاهلى

الأهلي يعلن قائمته الأفريقية الجديدة

عمال النظافة - أرشيفية

هيكلة جميع رواتب الموظفين: 2000 جنيه للنظافة

سيول بمصر

الحكومة تفشل في اختبار السيول بأسيوط.. ومخاوف من القادم

وفد من المخابرات المصرية يلتقي رئيس «حماس» في غزة

وفد مخابراتي مصري يصل غزة

أردوغان وجولن

البيت الأبيض يدرس طرد أبرز معارضي أردوغان

العميد ساطع النعماني

ترحيب واسع بإطلاق اسم «النعماني» على ميدان «النهضة»

وزير الخارجية سامح شكري

أول تعليق لمصر على بيان النيابة العامة السعودية

"الإفتاء": شراء حلاوة مولد النبي جائز شرعًا

آخر الأخبار

حلاوة المولد
حلاوة المولد

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

شراء الحلوى للاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعًا

#

إعلامية: "أسعار حلاوة المولد خرافية"

#

كريمة لأصحاب عقود الإيجار القديم: تعيشون ظلمًا وعدوانا

#

داعية سلفي: الاحتفال بـ«مولد النبي» بدعة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، إن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ولا يعد هذا من البدعة المذمومة ولا من الأصنام في شيء.

جاء ذلك ردًا من الإفتاء على سؤال ورد إليها يقول: ما حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف؟ حيث ظهرت بعض الأقوال التي تدَّعي أنها أصنام، وأن ذلك بدعة وحرام ولا يجوز للمسلم أن يأكل منها، ولا أن يشارك في شرائها ولا في إهدائها ولا في الأكل منها؟

ورد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية على السؤال :"الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات.

ويندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه".

 

 

وبناءً على ذلك: فشراءُ الحلوى، والتهادي بها، والتوسعةُ على الأهل والعيال، وما إلى ذلك من مظاهرِ الفرح الدنيوية المباحة بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها جائزةٌ شرعًا، ويثاب المسلم على قصده فيها من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، وفيها فضلٌ عظيموأما الأقوال التي تحرم على المسلمين الاحتفال بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم والتعبير عن سرورهم بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بشتى وسائل الفرح المباحة فإنما هي أقوال فاسدة وآراء كاسدة، لم يُسْبَقْ مبتدعوها إليها، ولا يجوز الأخذُ بها ولا التعويلُ عليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن تدرس إعادة غولن لـ"استرضاء" تركيا
» "المركزي" يعتزم بيع أذون خزانة بـ 1.67 مليار دولار
» "الإفتاء": شراء حلاوة مولد النبي جائز شرعًا
» السيطرة على حريق في مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة
» إغلاق كوبري الجلاء لمدة 3 أيام لإصلاح الفواصل
» أول ظهور إعلامي لـ«حلا شيحا» بعد قرار عودتها للفن
» أول إقالة داخل الجهاز الفني لـ«كارتيرون»
» 370 معتمرًا يغادرون القاهرة لأداء مناسك عمرة المولد النبوي
» بث مباشر.. مباراة كرواتيا وإسبانيا
» "نتنياهو" يتولى منصب وزير دفاع الاحتلال
» اعتداء معلمات على طفلة في «الحضانة» يشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي