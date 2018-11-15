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إغلاق كوبري الجلاء لمدة 3 أيام لإصلاح الفواصل

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كوبرى الجلاء

فواصل

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق كوبري الجلاء لمدة 3 أيام على فترات متراوحة، لإصلاح الفواصل.

وكان مكتب صبور للاستشارات الهندسية تقدم بطلب للحصول على تصريح لإصلاح الفواصل الأسفلتية لكوبري الجلاء، وستتم الأعمال وفقا للضوابط الآتية:

أولا: الغلق الكلي للكوبري بداية من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا يوم الجمعة الموافق 16/ 11 / 2018 م.

ثانيا: ‏الغلق الجزئي للكوبري من 6 صباحا حتى 12 ليلا يوم الجمعة الموافق 16‏/11‏/2018 م.

ثالثا: ‏الغلق الكلي للكوبري من الساعة 1 صباحا حتى 6 صباحا يوم السبت الموافق 17‏/11‏/2018 م.

رابعا: الغلق الجزئي للكوبري من الساعة 6 صباحا وحتى 12 ليلا يوم السبت الموافق 17‏/11‏/2018م.

خامسا: الغلق الكلي للكوبري من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 18‏/11‏/2018م.

وقال مصدر أمني، ‏إن أعمال الغلق الجزئي لكوبري الجلاء ستكون على مرحلتين كل مرحلة ?نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولي بالكوبري.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة وضعت تحويلات مرورية أمام قائدي السيارات.

أولا: ‏القادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالانحراف يسارا تجاه شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء ويتم التحويل اتجاه شارع سرايا الجزيرة.

ثانيا: القادم من شارع مستشفى المعلمين لا يسمح له بالانحراف يمينا اتجاه كوبري الجلاء ويتم الاستكمال اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبري قصر النيل.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة.

وتقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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