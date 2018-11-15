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حقيقة توقيع «كهربا» للأهلي

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الأهلي يحرج "كهربا"

المصريون

الاهلى

كهربا

كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت حول توقيع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، على عقود انتقال للنادي الأهلي بدءًا من الموسم المقبل.

وقال المصدر، إن كهربا أكد عدم توقيعه للنادي الأهلي كما يتردد في الساعات الأخيرة وأن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

في الوقت الذي يؤكد فيه الزمالك امتداد العقد وعدم انتهائه خاصة وأن اللاعب وقع عقودًا جديدة قبل إعارته الأخيرة لنادي اتحاد جدة السعودي لكنها لا تزال محل جدل حيث يؤكد كهربا عدم قانونيتها لأنها لم توثق في الموعد القانونى وهو ما ينفيه مسئولو القلعة البيضاء.


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