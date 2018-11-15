جامعة طنطا تصدر كتابًا يرصد إنجازات الرئيس

15 نوفمبر 2018 - 09:06 م

أصدرت جامعة طنطا، كتابًا توثيقيًا، يقدم رصدًا أكاديميًا دقيقًا للمشروعات القومية العملاقة، التى أُقيمت في مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء الكتاب بعنوان "إنجازات وتطلعات لمستقبل اقتصادي واعد 2014-2018".





قام بالتوثيق فريق من كبار أساتذة الجامعة المتخصصين في البحث العلمي والاقتصاد والمالية والهندسة والطرق والزراعة تحت إشراف الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.





أكد الكتاب حرص القيادة السياسية، تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لضمان تحقيق التعافي للاقتصاد القومي ووضعه على مسار النمو المستدام اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما تم ترجمته في برنامج العمل الحكومي في محاوره المتعددة التي شملت حماية الأمن القومي المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية وإنجاز المشروعات القومية الكبرى ومضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة النمو الاقتصادي.





يتضمن كتاب جامعة طنطا، خمسة فصول رئيسية الفصل الأول، يستعرض البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي فى مصر والتطلعات لمستقبل اقتصادي واعد واستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي.





ويتناول الفصل الثاني العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين والبعد الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية وتطوير الخدمات فيما يرصد ويوثق بالأرقام كل من الفصل الثالث والرابع لإنجازات المشروعات القومية الكبرى وإنجازات التنمية القطاعية وتنمية قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء والزراعة والسياحة والاتصالات والطيران المدنى ويأتي الفصل الخامس بعنوان تثبيت الدولة المصرية وتحقيق الأمن والاستقرار ويستعرض العلاقات الخارجية لمصر والزيارات المتبادلة.





يوثق الكتاب بالأرقام والإحصاءات المشروعات المنفذة في الفترة من 2014 إلى 2018 والتي بلغت 11 ألف مشروع تكلفتها الاستثمارية 2 تريليون جنيه ويستعرض ارتفاع مؤشرات زيادة النمو الاقتصادي والاحتياطي النقدي وحصيلة الصادرات السلع وتنامي الاستثمار الأجنبي وارتفاع صافي التحويلات الجارية وانخفاض معدل التضخم.





أكد الدكتور مجدى سبع أن جامعة طنطا حرصت على إصدار هذا الكتاب ليكون بمثابة شهادة تاريخية للأجيال القادمة وتقديم قاعدة بيانات للباحثين في الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث عن منجزاتنا الوطنية الكبرى بالأرقام والإحصائيات الدقيقة.



