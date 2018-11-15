وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الألماني سبل التعاون

15 نوفمبر 2018 - 08:56 م

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد وزير البيئة الألماني والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك في مجال العمل البيئي، ذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وقيادات الوزارة المعنية، ذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.









وتناول اللقاء بحث المبادرة العالمية للتغيرات المناخية التي أطلقتها الحكومة الألمانية التي تنفذ عددا من المشاريع الإقليمية بالإضافة إلى بحث دعم ألمانيا للمبادرة المصرية لربط الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالتنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخية خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.









وأكدت وزير البيئة خلال الاجتماع اهتمام مصر بالطيور المهاجرة وحمايتها بالتعاون مع المعهد الدولي للطيور.









كما استعرض اللقاء جهود مصر لحماية الطيور وخطط رصدها وعدد المراصد لدراسة مدى تأثرها بالبيئة، بالإضافة إلى بحث دور الأراضي الرطبة ومدى ارتباطها بوجود الطيور والحفاظ على التنوع البيولوجي.







