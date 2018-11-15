مدرب تونس: مواجهة الفراعنة اختبار لقدراتنا على المنافسة

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المصريون

منتخب مصر

أبدى مراد العقبي المدير الفني لمنتخب تونس، جاهزية نسور قرطاج لمواجهة منتخب مصر، المقرر إقامتها المقرر إقامتها غدًا الجمعة، على ملعب برج العرب.

وأوضح العقبى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: "مواجهتنا أمام منتخب مصر بمثابة ديربي لإظهار قدراتنا الحقيقية على المنافسة".

وأضاف: "لدينا غيابات كثيرة قبل مواجهة منتخب مصر، أمثال علي معلول لاعب الأهلى المصرى وطه ياسين الخنيسي وأنيس البدرى والشعلان لاعبي الشرجى ومحمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلى، لكن لدينا رصيد بشري قوى".

جدير بالذكر أن منتخب تونس يستعد لمواجهة نظيره المصري على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.



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