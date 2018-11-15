» 370 معتمرًا يغادرون القاهرة لأداء مناسك عمرة المولد النبوي

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غادر، اليوم الخميس، 370 معتمرا مصريا متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك عمرة المولد النبوي، وذلك في أول أيام فتح باب العمرة.

وكانت وزارة السياحة أعلنت عن فتح باب العمرة مبكرا أمام شركات السياحة، حيث تم تحديد سقف عددي للعمرة للموسم الجاري بـ500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 80% اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الـ7 من رمضان المقبل.

 بحيث يتم تنفيذ 200 ألف تأشيرة حتى الـ21 من يناير المقبل، و200 ألف تأشيرة خلال الفترة من 21 يناير وحتى الـ7 من رمضان القادمين، بالإضافة إلى تنفيذ 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.



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