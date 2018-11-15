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توقيع بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وجمعية التصلب المتعدد

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التأمين الصحي
التأمين الصحي

حسن عاشور

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أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بمصر الجديدة عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ويمثلها الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وبين الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، ويمثلها الدكتور ماجد عبد النصير، والجمعية المصرية للتصلب المتعدد ويمثلها الدكتور مجد فؤاد زكريا، وذلك لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي في مجال أمراض التصلب المتعدد.

وتقوم الجمعيتان لما لهما من خبرة طبية وعلمية في هذا المجال بوضع بروتوكولات العلاج طبقًا لأحدث الأساليب العلمية في التشخيص والعلاج لهذا التخصص بالإضافة إلى التعاون في مجال تدريب الكوادر الطبية من أطباء، تمريض، مسجلين بيانات من العاملين بهيئة التأمين الصحي.

وأكدت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن هذه الإجراءات تأتي وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري.



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