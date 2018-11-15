وفد مخابراتي مصري يصل غزة

15 نوفمبر 2018 - 08:39 م

وصل وفد من المخابرات العامة المصرية، اليوم الخميس، قطاع غزة، لاستكمال المباحثات مع حركة "حماس" حول ملفي التهدئة مع إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية.

وأفادت وكالة "الأناضول"، عبر مراسلها، أن الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات، وصل عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد المصري بقيادة حركة "حماس"، وقيادات الفصائل، وفق مصادر فلسطينية مطلعة، تحدثت لمراسل الأناضول وفضلت عدم كشف هويتها.

وفي 3 أيام، وقبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار الثلاثاء بوساطة مصرية، استشهد 14 فلسطينيًا، بينهم 7 أشخاص قتلوا عقب تسلُل قوة خاصة إسرائيلية، إلى عمق قطاع غزة، فيما استشهد 7 آخرون، جراء الغارات الجوية.



