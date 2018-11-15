برلماني يطالب بإعدام المتهمين بأعمال الدجل والشعوذة

طالب النائب ممتاز الدسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة فرض العقوبات المشددة التي تصل إلى حد الإعدام، على ممارسة أعمال الدجل والشعوذة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة لمعاقبة ممارسيها.
وأوضح "الدسوقي"، في بيان له، اليوم الخميس، أنه برغم كل عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها المشعوذون على ضحاياهم، فإن السلطات لا يمكنها أن توجه إليهم إلا تهمة الاحتيال والابتزاز وخاصة أن الأدلة المادية والحسية في موضوع السحر خفية غير ظاهرة للعيان، فكل ما بوسع السلطات في كثير من الأحيان هو إيقاع المحتالين في فخ الجرم المشهود، أو طردهم بسبب وجودهم غير الشرعي نتيجة عدم وجود وثائق ثبوتية ولا براهين لا إمكانية قانونية على الإطلاق في ملاحقة المحتالين ومعاقبتهم.
وأشار إلى أن المجتمع بصورة عامة في حاجة إلى مزيد من التأهيل من حيث رفعُ جودة التعليم والتوعية واستهداف الفئات الأكثر عرضة للوقوع في براثن هؤلاء الدجالين حتى يتخلص المجتمع المصري من هذه الظواهر السلبية التي تشده إلى الوراء وتعوق عجلة التقدم.
ولفت إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون من أجل تشديد العقوبة على ممارسة كل أفعال الدجل والشعوذة، وإطلاق حملات أمنية لملاحقة السحرة في عقر دارهم وإلقاء القبض عليهم خاصة وبعد ثبوت الأدلة على الساحر تقرر بناء عليه العقوبة ابتداء من الغرامة وحتى الإعدام خاصة في المناطق الريفية وأنحاء الصعيد.