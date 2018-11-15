  • الخميس 15 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:34 م
بحث متقدم
سيول بمصر

الحكومة تفشل في اختبار السيول بأسيوط.. ومخاوف من القادم

وفد من المخابرات المصرية يلتقي رئيس «حماس» في غزة

وفد مخابراتي مصري يصل غزة

أردوغان وجولن

البيت الأبيض يدرس طرد أبرز معارضي أردوغان

العميد ساطع النعماني

ترحيب واسع بإطلاق اسم «النعماني» على ميدان «النهضة»

وزير الخارجية سامح شكري

أول تعليق لمصر على بيان النيابة العامة السعودية

خاشقجي

مستشار أردوغان: السعودية تتستر على قتلة خاشقجي الحقيقيين

أمطار على القاهرة

أمطار على القاهرة خلال ساعات

الدولار

انخفاض جديد بأسعار الدولار

البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يهدد: أوقفوا تصدير السلاح للسعودية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكلف بإجراء انتخابات المحليات

برلماني يطالب بإعدام المتهمين بأعمال الدجل والشعوذة

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. لحظة القبض على متهمي واقعة «أطفال المريوطية»

#

حجز النطق بالحكم بحق 2 متهمين بأحداث عنف بالمنيا

#

الدفاع بقضية اغتيال النائب العام: المتهمون اعترفوا بالإكراه

#

تحركات برلمانية لغلق قنوات «الدجل والشعوذة»

طالب النائب ممتاز الدسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة فرض العقوبات المشددة التي تصل إلى حد الإعدام، على ممارسة أعمال الدجل والشعوذة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة لمعاقبة ممارسيها.

وأوضح "الدسوقي"، في بيان له، اليوم الخميس، أنه برغم كل عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها المشعوذون على ضحاياهم، فإن السلطات لا يمكنها أن توجه إليهم إلا تهمة الاحتيال والابتزاز وخاصة أن الأدلة المادية والحسية في موضوع السحر خفية غير ظاهرة للعيان، فكل ما بوسع السلطات في كثير من الأحيان هو إيقاع المحتالين في فخ الجرم المشهود، أو طردهم بسبب وجودهم غير الشرعي نتيجة عدم وجود وثائق ثبوتية ولا براهين لا إمكانية قانونية على الإطلاق في ملاحقة المحتالين ومعاقبتهم.


وأشار إلى أن المجتمع بصورة عامة في حاجة إلى مزيد من التأهيل من حيث رفعُ جودة التعليم والتوعية واستهداف الفئات الأكثر عرضة للوقوع في براثن هؤلاء الدجالين حتى يتخلص المجتمع المصري من هذه الظواهر السلبية التي تشده إلى الوراء وتعوق عجلة التقدم.


ولفت إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون من أجل تشديد العقوبة على ممارسة كل أفعال الدجل والشعوذة، وإطلاق حملات أمنية لملاحقة السحرة في عقر دارهم وإلقاء القبض عليهم خاصة وبعد ثبوت الأدلة على الساحر تقرر بناء عليه العقوبة ابتداء من الغرامة وحتى الإعدام خاصة في المناطق الريفية وأنحاء الصعيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق كوبري الجلاء لمدة 3 أيام لإصلاح الفواصل
» أول ظهور إعلامي لـ«حلا شيحا» بعد قرار عودتها للفن
» أول إقالة داخل الجهاز الفني لـ«كارتيرون»
» 370 معتمرًا يغادرون القاهرة لأداء مناسك عمرة المولد النبوي
» بث مباشر.. مباراة كرواتيا وإسبانيا
» "نتنياهو" يتولى منصب وزير دفاع الاحتلال
» اعتداء معلمات على طفلة في «الحضانة» يشعل مواقع التواصل
» تعرف على القناة الناقلة لمواجهة مصر وتونس
» إقامة صلاة الغائب على خاشقجي غدًا بالمسجدين الحرام والنبوي
» برهامي: «حمل ميدالية بها قوقعة بحر» لا يجوز
» حبس مسئول أمن بالزمالك وضبط آخرين في الاعتداء على الصحفيين

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي