» هل جربت هذه المزايا التسعة "الخفية" في واتساب؟

15 نوفمبر 2018 - 08:09 ص

لا شك أن "واتساب" حقق رواجًا كبيرًا على مستوى العالم ، لكن كثير من المزايا بداخله مازال الكثير لا يعرفونها .



وفيما يلي بعض هذه المزايا:

تنسيق شكل الخط حسب الطلب

يتيح "واتساب" تعديل الخط المستخدم في الرسائل بسهولة ليصبح مائلا أو عريضا، وذلك بإضافة عدد من الرموز الخاصة قبل وبعد الكلمات المراد تعديلها.

فإذا أردت مثلا الكتابة بخط عريض، فقم بوضع رمز النجمة في بداية ونهاية الكلمة مثل *رسالة*، كما تستطيع الكتابة بالخط المائل بوضع _ في أول وآخر الكلمة مثل _رسالة_.



ترميز رسالة

تمكن هذه الخاصية المستخدم من العودة بسهولة إلى رقم هاتف أو عنوان أو رابط موضوع أرسله صديق ما بسهولة. وللقيام بذلك، ينبغي النقر بشكل مطول على الرسالة، ومن ثم الضغط على رمز النجمة.

ولإظهار الرسائل المصنفة بالنجوم على الهواتف العاملة بنظام التشغيل آندرويد، اضغط على زر "قائمة" ومن ثم اختر "الرسائل المميزة" أو Starred Messages.



من هم المستخدمون الذين تتحدث معهم أكثر؟

إذا كنت تود أن تعرف من هم أكثر الأصدقاء الذين يتم الحديث معهم عبر واتساب، فيمكنك ذلك بالتوجه إلى (إعدادات- استخدام البيانات والتخزين- التخزين)، حيث ستظهر قائمة بأسماء الأشخاص، وبالنقر على كل اسم، ستعرف إحصائيات كتعداد الرسائل المتبادلة والصور وغيرها.

أما مستخدمو أجهزة آندرويد، فبمقدورهم القيام بذلك أيضا بالنقر على (إعدادات- محادثة- تاريخ المحادثة- محادثة الإيميل).

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كتم المحادثة

إن دخلت إلى السينما أو اجتماع مهم، فبمقدورك الاستفادة من خاصية جعل واتساب في الوضع الصامت، بالنقر مطولا على المحادثة، ومن ثم أيقونة مكبر الصوت في أعلى الشاشة.

وتتيح هواتف آيفون الاستفادة من هذه الميزة بالنقر على جهة الاتصال أو المجموعة من ثم Mute.



إخفاء "آخر ظهور"

لمن يود ألا يعرف أصدقاؤه آخر ظهور له، افتح (إعدادات- حساب- السرية- آخر ظهور)، ويوفر واتساب 3 خيارات هي إخفاء الظهور للجميع، ولجهات الاتصال، وعدم الإخفاء.



تعطيل إشعار قراءة الرسائل

تقدم هذه الميزة حلا للمستخدمين الذين لا يريدون أن يعرف أصدقاؤهم أنهم قرأوا رسائلهم.

وللقيام بذلك افتح (إعدادات- حساب- السرية) وقم بتعطيل الصندوق المقابل لـ(قراءة إشعارات) أو Read Receipts.



عدم حفظ الصور والفيديوهات بشكل آلي

في حال كنت تفضل ألا يحفظ واتساب كل صورة أو فيديو تتلقاه، فيمكنك تعطيل ميزة الحفظ الآلي في هواتف آيفون بفتح (إعدادات- محادثات- وتعطيل Save Incoming Media).



استخدام واتساب على الكمبيوتر

قم بزيارة الموقع web.whatsapp.com من كمبيوترك ومن ثم امسح رمز QR في هاتفك، بعد النقر على Whatsapp web في أقصى يمين التطبيق.



تصدير محادثة

لحفظ محادثة مهمة، تستطيع "تصديرها"، أو نقلها إلى جهاز آخر على سبيل المثال، وذلك بالنقر على زر قائمة ومن ثم (المزيد- Email Chat).

