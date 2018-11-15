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كيف رد "حمو بيكا" على التعليقات التي عايرته أنه كان "جزار"؟

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حمو بيكا
حمو بيكا

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حمو بيكا

رد مطرب المهرجانات حمو بيكا على الفنان هاني شاكر - نقيب الموسيقيين - مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع منعه من الغناء .

وقال "بيكا" في تصريحات عبر صفحته بـ"فيس بوك" : "أنا بحب الأستاذ هاني شاكر وبسمع أغانيه من زمان واحنا سمعنا كلامكم أهو بس تقفوا معانا مش تهاجمونا ومحدش هيقدر يمنعنا من الغناء .. عشان انا ورايا شعب".

وحول عمله في مهن كثيرة مثل "الجزارة" قبل احترافه الفن ، قال "بيكا": "أنا شقيت كتير من صغري وفخور إني في يوم من الأيام كنت جزار".

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