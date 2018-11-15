تصريح مفاجيء و غير متوقع من "وزير القوى العاملة" عن قطر

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قطر

محمد سعفان

أشاد محمد سعفان - وزير القوى العاملة - بالطريقة التي تتعامل بها قطر مع العمالة المصرية هناك.

وقال "سعفان" خلال مداخلة مع برنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة "TEN" : "قطر تتعامل بشكل جيد ومنظم مع ممثلي سفارتنا في الدوحة فيما يخص العمالة المصرية، فضلًا عن تعاملها مع العمالة المصرية الوافدة بصورة حسنة جدًا، وطبقًا للوائح والقوانين".

واستدرك: "الحكومة القطرية تتعامل مع ملف العمالة المصرية بشكل جيد حتى الآن، والمستشار العمالي يقيم في الدوحة لحل كل مشاكل العمالة المصرية".

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