تصريح مفاجيء و غير متوقع من "وزير القوى العاملة" عن قطر

15 نوفمبر 2018 - 07:15 ص

أشاد محمد سعفان - وزير القوى العاملة - بالطريقة التي تتعامل بها قطر مع العمالة المصرية هناك.



وقال "سعفان" خلال مداخلة مع برنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة "TEN" : "قطر تتعامل بشكل جيد ومنظم مع ممثلي سفارتنا في الدوحة فيما يخص العمالة المصرية، فضلًا عن تعاملها مع العمالة المصرية الوافدة بصورة حسنة جدًا، وطبقًا للوائح والقوانين".



واستدرك: "الحكومة القطرية تتعامل مع ملف العمالة المصرية بشكل جيد حتى الآن، والمستشار العمالي يقيم في الدوحة لحل كل مشاكل العمالة المصرية".

