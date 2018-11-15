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كيف يتصرف عقلك أثناء العلاقة الحميمة؟

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أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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العلاقة الحميمة

لا يدرك الكثير من الناس أن المخ هو أهم جزء في العلاقة الحميمة وأنه تحدث له تغيرات كبرى في أثنائها وبعدها .

قالت الدكتورة جيل ماكديفيت، أستاذة الصحة الجنسية، بحسب موقع elitedaily، إن العقل هو المتحكم الرئيسي في العملية الجنسية، فالرغبة تبدأ من العقل والنشوة تنتهي في العقل أيضاً، وتوضح أنه خلال الإثارة المبكرة في بداية العلاقة الحميمة يبدأ العقل في إرسال إشارات مسؤولة عن شد بعض العضلات، خاصة في المنطقة الحميمة.

خلال النشوة الجنسية، يتأثر العقل بدرجة لن تصدقها، حسب حديث «ماكديفيت»، وقالت إن تأثير النشوة الجنسية على العقل مشابه تماماً لتأثير مخدر الهيروين، ولمزيد من الدقة، قالت أن الاختلاف بين تفاعل الدماغ تجاه الجنس والهيروين لا يتخطى 5%، وهو ما قد يفسر ارتفاع درجة الحرارة بعد لقاء حميم مُفعم بالعواطف، في هذه المرحلة يطلق العقل هرمون الأوكسيتوسين، والذي يُعرف بهرمون الحب، وهو مسؤول عن الشعور بالسعادة والبهجة، ما يجعلك تشعر بالارتياح.

وأضافت «ماكديفيت» أن هذا ما أثبتته الدراسات حتى الآن، إلا أنها تتوقع أن دور العقل في العلاقة الجنسية أكبر من ذلك ومن المتوقع تحديده في الفترة المقبلة مع مزيد من الدراسات.


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