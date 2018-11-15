مفاجأة عن شركاء أبو تريكة في محله الجديد بقطر

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ابو تريكة

محمد سعدون الكواري

دخل النجم محمد أبو تريكة - لاعب الأهلي السابق - في شراكة مع المذيع القطري بقنوات "بي إن سبورتس " محمد سعدون الكواري فضلًا عن مصمم تركي الجنسية .

وقال "الكواري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "يسرنا أن نتوجه بالدعوة للجميع لحضور الافتتاح الرسمي لمحلنا باريش بيسبوك في اللؤلؤة قطر بالشراكة مع المصمم التركي باريش كوربال.. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخي العزيز الكابتن محمد أبوتريكة أدعوكم للحضور من بعد صلاة العصر ليوم غد الخميس في محلنا في اللؤلؤة".

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