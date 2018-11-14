لهذا السبب مصر لم تتلقى مصير الكويت والأردن

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن استعداد مصر جنبها مخاطر السيول، مشيرا الى ان الكويت والأردن لم يستعديان للتغييرات المناخية هذا العام.

وقال "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN ": " إن السيول في مصر خريفية وليست شتاءًا، فالأمطار تأتي من منخفض السودان الموسمي، وتتقابل مع موجه الهواء من أوروبا، مما يساهم في سقوط الأمطار، والسيول في البحر الأحمر يكون بسبب سلاسل الجبال، ولا توجد ظاهرة تسمى بالسيول ولكن الأرض وتضاريسها هي التي تسمي الأمطار سواء غزيرة أو خفيفة أو سيول".