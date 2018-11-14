» ماذا تفعل البكتيريا في أدمغة البشر؟

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أكدت نتائج دراسة علمية حديثة وجود بكتيريا تعيش في الدماغ البشري، مشيرة الى انها ترجح وصولها إلى هذا المكان قادمة من القناة الهضمية عبر الدم، مما أصاب العلماء بالحيرة.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان هذا الكشف الأول من نوعه، خصوصا أن الدماغ محمي من البكتيريا والفيروسات من خلال غشاء دفاعي قوي، وأن اختراقه يتسبب بأمراض خطيرة.

ووصف علماء هذا الكشف، الذي جاء بالصدفة، بأنه "مثير"، بعد أن عرض نتائجه باحثون من جامعة ألاباما خلال مؤتمر في سان دييغو بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

وخلصت الدراسة إلى هذه النتائج بعد تحليل أدمغة عدد من البشر الموتى، هدفه في الأساس مقارنة الاختلافات بين أدمغة المصابين بأمراض نفسية.

وقال علماء إنه إذا تم تأكيد هذه النتائج من خلال دراسات أخرى مشابهة، فإن ذلك يثير التساؤلات بشأن الكيفية التي وصلت بها البكتيريا إلى الدماغ، وتأثير على هذه المنطقة الحساسة.


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