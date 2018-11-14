ممر شرفي لـ«روني» في ودية أمريكا

14 نوفمبر 2018 - 09:46 م

قرر منتخب إنجلترا تجهز ممر شرفي للاعب واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق، غدًا الخميس، على هامش ودية الأسود أمام أمريكا، الذي سيصل إلى 120 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده الأسود الثلاثة.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، أن روني سيرتدي الرقم 10 في تلك المباراة، بالإضافة لحصوله على ممر شرفي من اللاعبين لحظة دخوله اللقاء كبديل في الشوط الثاني، كما أنه سيرتدي شارة قيادة الفريق.

وسيبدأ منتخب إنجلترا المباراة باللاعب فابيان ديلف كقائد للفريق، لكنه سيعطي شارة القيادة لروني لحظة دخوله، حيث يتوقع أن يمنح المدرب جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، اللاعبين الأساسيين بعض الراحة في ودية أمريكا، قبل مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد القادم.

وتأمل مؤسسة واين روني، جمع 500 ألف جنيه إسترليني من عوائد هذه المباراة الودية، للجمعيات الخيرية الخاصة بالأطفال.