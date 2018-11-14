"غزة" تطيح بوزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه

14 نوفمبر 2018 - 01:23 م

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن وزير الدفاع بجيش الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان قدم استقالته ظهر اليوم الأربعاء على ضوء الإخفاقات المستمرة، ولمعارضته قرار وقف التصعيد فى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى نبأ عاجل منذ قليل أن ليبرمان أعلن الاستقالة رسميًا داعيًا لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد حالة من الجدل.

وكانت وكالة رويترز نقلت ظهر اليوم عن مصدر مقرب من ليبرمان "إنه يفكر في الاستقالة" وذلك بعد أن ذكر مكتب ليبرمان أن الوزير يعارض قرارًا اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر أمس الثلاثاء بوقف الهجمات على غزة حيث وضع وقف لإطلاق النار وافقت عليه فصائل فلسطينية مسلحة بعد يومين من التصعيد.