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ماليش أصحاب.. هكذا تحدت «جولفدان» عن مرض سرطان الجلد

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روت «جولفدان محمود»،  تفاصيل  تحديها لنظرات المجتمع بعدما أصيبت  بمرض سرطان الجلد مؤكدة أنها لم تكن توافق على العلاج بسبب شعورها النفسي بعدم وجود أمل، خاصة مع عدم شعورها بألم من المرض ولكنها تألم فقط من "الناس".

وأضافت في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "كان نفسي أتعلم ولكن ما عرفتش أكمل تعليمي"، فيما تابعت: "يا ريت محدش يسأل المريض على مرضه وبلاش نشعره طول الوقت بمرضه".

 وتابعت في حزن: "ماليش أى أصحاب لحد دلوقتى غير أصحابي في المستشفى".

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