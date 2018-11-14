طقس غير مستقر على جميع محافظات الجمهورية غدًا

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أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن  الطقس غير المستقر سيستمر غدًا الخميس،  وسيصاحبه تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15 درجة.


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