خلاف بين لندن وأسرة "النعمانى".. تعرف على السبب

14 نوفمبر 2018 - 01:06 م

قال مصدر مقرب من العميد ساطع النعماني، الذي توفي منذ 15 يومًا، إن السلطات في لندن تريد تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأسرته ترفض التشريح.

وأضافت المصادر، لجريدة الوطن، أنه يوجد جدل بين السلطات في لندن وأسرته حول تشريح جثمان العميد ساطع النعماني، وتابع المصدر بأن أسرة "النعماني" طلبت من السلطات في لندن استلام جثمانه دون تشريح مقابل التوقيع على إقرار.

وتابع المصدر، أنه حتى الآن لم يتم معرفة موعد عودة الجثمان إلى مصر.

يذكر أن العميد ساطع النعماني سافر إلى لندن بصحبه شقيقه قبل 15 يومًا لإجراء عملية جراحية في الوجه، وبالفعل تم إجراء العملية بنجاح وخرج بالأمس بعد تماثله للشفاء، وأثناء استعداده للعودة إلى مصر في طائرة الأمس شعر بالإجهاد ونقله شقيقه إلى المستشفى وتوفى على الفور.