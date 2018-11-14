  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:30 م
بحث متقدم
«ليبرمان»: مصر هي نقطة البداية في كل شيء

"غزة" تطيح بوزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه

النعماني

خلاف بين لندن وأسرة "النعمانى".. تعرف على السبب

طارق يحي

رسميًا.. طارق يحيي يتولى تدريب سموحة

من الاعتقالات

اعتقالات واسعة في إثيوبيا بشأن "فساد" سد النهضة

دولار

غرق 7 مليارات دولار يثير موجة سخرية

محمد صلاح

"صلاح" يقلد رونالدو في هذا الأمر

صفاء الهاشم

دعوى لإدراج صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول مصر

صورة الخبر

حملات لمحو أسماء "الإخوان" من شوارع مصر

نافعة

نافعة: قضية «خاشقجي» دخلت مرحلة الخطر

أحمد شوبير

لهذا السبب الدورى مهدد بالإلغاء

خلاف بين لندن وأسرة "النعمانى".. تعرف على السبب

الحياة السياسية

النعماني
النعماني

متابعات- عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

السيسي: لن نقبل أي تسوية يرفضها الفلسطينيون

#

أول تعليق لـ«مي حلمي» على انفصالها من محمد رشاد

#

انتحار سيدة بسبب برنامج "رضوى الشربيني"

#

صدامات بين الشرطة اليونانية ومحتجين على اسم مقدونيا

الإرهاب

مصر

لندن

الجثة

ترشيح

قال مصدر مقرب من العميد ساطع النعماني، الذي توفي منذ 15 يومًا، إن السلطات في لندن تريد تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأسرته ترفض التشريح.

وأضافت المصادر، لجريدة الوطن، أنه يوجد جدل بين السلطات في لندن وأسرته حول تشريح جثمان العميد ساطع النعماني، وتابع المصدر بأن أسرة "النعماني" طلبت من السلطات في لندن استلام جثمانه دون تشريح مقابل التوقيع على إقرار.

وتابع المصدر، أنه حتى الآن لم يتم معرفة موعد عودة الجثمان إلى مصر.

يذكر أن العميد ساطع النعماني سافر إلى لندن بصحبه شقيقه قبل 15 يومًا لإجراء عملية جراحية في الوجه، وبالفعل تم إجراء العملية بنجاح وخرج بالأمس بعد تماثله للشفاء، وأثناء استعداده للعودة إلى مصر في طائرة الأمس شعر بالإجهاد ونقله شقيقه إلى المستشفى وتوفى على الفور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على 12 فائدة سحرية لـ"حب الرشاد"
» تعيين أحمد أبو زيد سفيرا لمصر بكندا
» موظف يهتك عرض طفلة داخل حديقة برتقال
» رسميًا.. «سموحة» يقبل استقالة على ماهر
» اعترافات صادمة لقاتلة عمته بالدرب الأحمر
» "الاستعلامات" تناشد منظمات حقوق الإنسان عدم تسييس قضاياها
» وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن استقالته اليوم
» رفع الأثقال ساعة أسبوعيًا يحافظ على صحة القلب
» أبل تغلق حسابات مستخدميها عشوائيًا
» لماذا سخر ترامب من ماكرون بعد عودته من باريس؟
» سر استقالة على ماهر من تدريب سموحة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي