» تعيين أحمد أبو زيد سفيرا لمصر بكندا

14 نوفمبر 2018 - 12:57 م

عين السفير أحمد أبو زيد "المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية"، سفيرًا مصريًا لدي كندا، وذالك في احتفال أقيم بمقر الحاكم العام بأوتاوا بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي بكندا.

وأعرب السفير أبو زيد، في تصريح له اليوم الأربعاء، عن سعادته بهذه المناسبة وتشرفه بتمثيل دولة بثقل وحضارة مصر وعظمة شعبها، وتطلعه لأن تشهد العلاقات المصرية الكندية خلال الفترة المقبلة انطلاقة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، وتعزز مجالات التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية .

وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى أنه استعرض خلال لقائه بالحاكم العام، عملية التحول والتطور الكبرى التي تشهدها مصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية كافة، وتطلع مصر إلى مشاركة شركائها الدوليين، ومن ضمنها كندا، في دعم هذه العملية من خلال فهم أكثر عمقاً لطبيعة التحديات التي تواجهها البلاد وسط منطقة تموج بالاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتقديم الدعم لخطط الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

وحرص أبوزيد على إطلاع الحاكم العام على التكليفات الصادرة له من سامح شكري وزير الخارجية والتي يأتي في مقدمتها التركيز على الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية والتنموية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الكندية إلى مصر، فضلاً عن تكثيف التواصل مع أبناء الجالية المصرية في كندا للاستفادة من خبراتهم الواسعة والمتميزة في دعم جهود التنمية والتطوير في مصر، مشيداً بما تقدمه الجالية المصرية من نموذج مشرف لمصر وشعبها باعتبارهم جسراً متميزاً يربط بين البلدين .