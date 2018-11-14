محاكمة فنانة مشهورة بتهمة الإرهاب

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اتهمت السلطات التركية الفنانة هوزان جاني "ألمانية_كردية" بتهمة بالانتماء لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال نيوروز أكلين محامية المتهمة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» اليوم، إنها ستطالب اليوم أمام المحكمة في مدينة أدرنة غربي تركيا بالإفراج عن موكلتها من الحبس الاحتياطي وبراءتها.

وقبضت السلطات التركية علي "هوزان"، وأودعتها السجن على ذمة التحقيق في مدينة أدرنة نهاية يونيو الماضي، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا. وكانت جاني دعمت مؤتمرًا انتخابيًا لحزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد.

يذكر أن القضاء التركي أدان عددًا من الألمان خلال الأشهر الماضية بتهم الانتماء لمنظمات إرهابية، حيث قضت محكمة تركية على سبيل المثال في نهاية أكتوبر الماضي بسجن الألماني باتريك كيه. لمدة تزيد على 6 أعوام لانتمائه لتنظيم إرهابي. ويقبع باتريك، 29 عامًا، حاليًا في السجن بمدينة إيلازيج شرقي تركيا.

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