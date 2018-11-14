  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:30 م
بحث متقدم
«ليبرمان»: مصر هي نقطة البداية في كل شيء

"غزة" تطيح بوزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه

النعماني

خلاف بين لندن وأسرة "النعمانى".. تعرف على السبب

طارق يحي

رسميًا.. طارق يحيي يتولى تدريب سموحة

من الاعتقالات

اعتقالات واسعة في إثيوبيا بشأن "فساد" سد النهضة

دولار

غرق 7 مليارات دولار يثير موجة سخرية

محمد صلاح

"صلاح" يقلد رونالدو في هذا الأمر

صفاء الهاشم

دعوى لإدراج صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول مصر

صورة الخبر

حملات لمحو أسماء "الإخوان" من شوارع مصر

نافعة

نافعة: قضية «خاشقجي» دخلت مرحلة الخطر

أحمد شوبير

لهذا السبب الدورى مهدد بالإلغاء

إحالة المتهمين باغتصاب "طفل البامبرز" للمفتى

قضايا وحوادث

اعدام
اعدام

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا الحكم على المتهمين بقتل «طفل البامبرز»

#

قرار جديد ضد شبكة تبادل الزوجات وحفلات الجنس

#

النقض تؤيد إعدام مغتصب طفلة البامبرز

#

بدء محاكمة المتهمين بقتل والد "طفل البامبرز"

غزة

استقالة

ليبرمان

وزير الدفاع الإسرائيلي

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 6، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وسكرتارية محمد طه، إحالة المتهمين بإلقاء الطفل حمزة من الطابق الرابع بعد فشلهم في اغتصابه للمفتي وحددت المحكمة جلسة 16 يناير للنطق بالحكم.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، أمرت بإحالة كل من "عرفة ف" طالب و"محمود أ" طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع في الواقعة المعروفة إعلاميًا باغتصاب "طفل البامبرز". 

كان قسم شرطة المطرية، بقيادة المقدم محمد رضوان تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدي سوى "البامبرز". ‎

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على 12 فائدة سحرية لـ"حب الرشاد"
» تعيين أحمد أبو زيد سفيرا لمصر بكندا
» موظف يهتك عرض طفلة داخل حديقة برتقال
» رسميًا.. «سموحة» يقبل استقالة على ماهر
» اعترافات صادمة لقاتلة عمته بالدرب الأحمر
» "الاستعلامات" تناشد منظمات حقوق الإنسان عدم تسييس قضاياها
» وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن استقالته اليوم
» رفع الأثقال ساعة أسبوعيًا يحافظ على صحة القلب
» أبل تغلق حسابات مستخدميها عشوائيًا
» لماذا سخر ترامب من ماكرون بعد عودته من باريس؟
» سر استقالة على ماهر من تدريب سموحة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي