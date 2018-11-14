  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:30 م
بحث متقدم
«ليبرمان»: مصر هي نقطة البداية في كل شيء

"غزة" تطيح بوزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه

النعماني

خلاف بين لندن وأسرة "النعمانى".. تعرف على السبب

طارق يحي

رسميًا.. طارق يحيي يتولى تدريب سموحة

من الاعتقالات

اعتقالات واسعة في إثيوبيا بشأن "فساد" سد النهضة

دولار

غرق 7 مليارات دولار يثير موجة سخرية

محمد صلاح

"صلاح" يقلد رونالدو في هذا الأمر

صفاء الهاشم

دعوى لإدراج صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول مصر

صورة الخبر

حملات لمحو أسماء "الإخوان" من شوارع مصر

نافعة

نافعة: قضية «خاشقجي» دخلت مرحلة الخطر

أحمد شوبير

لهذا السبب الدورى مهدد بالإلغاء

بالعراق

غرق 7 مليارات دولار يثير موجة سخرية

الصفحة الأخيرة

دولار
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تخصيص 10 مليارات دولار للتنقيب عن البترول

#

5.5 مليارات دولار.. العجز التجاري لتونس

#

تفاصيل اختفاء المليارات من أموال القذافى المجمدة

#

خروج 5 مليارات دولار من مصر في آخر 3 أشهر

العراق

المصرف

غرق

المركزي

أمطار

أثار إعلان محافظ المركزي العراقي تلف 7 مليارات دولار، داخل مصرف حكومي من جراء الأمطار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وكان المحافظ  قال أمام البرلمان: إن "7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمئة".

وسرعان ما أطلق ناشطون على موقع تويتر وسم حمل عنوان "غرق 7 مليارات" للسخرية من تصريحات العلاق، رغم أنه أكد أن الخسائر لا تعني عمليًا فقدان السبعة مليارات، بل تنحصر بخسارة قيمة طبع العملة الورقية، التي تصل إلى  4 سنتات على الأكثر.

وغرد ناشط على تويتر قائلا: "النبي يوسف خزن الحنطة 7 سنوات وما تلفت.. والعلاق بزخة مطر تلف 7 مليارات.. هذا يسمونه غسيل الأموال.. خاف محد يعرف".

 وقال مستخدم آخر: "البارحة تم سرقة 7 مليارات لأن الخزانة غير مقاومة للماء، اليوم يتم سرقة 20 مليار لأن الخزانة غير مقاومة للحرائق، غدا يتم سرقة 200 مليار لأن الخزانة غير مضادة للرصاص، ختاما تم سرقة المصرف بالكامل لأن البناية سقطت نتيجة رياح عاتية".

واعتبر آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه محاولة لتغطية الفساد ، وقال مغرد "طريقة جديدة للسرقة.."، في حين أشار آخر إلى أن الموضوع برمته "كذب" بينما غرد ثالث قائلا "غسيل الأموال.. تجفيف ألاموال كوي الأموال.. شفط أموال.. كل هذا تجدونه في محافظ البنك المركزي العراقي".

وانتقد آخرون صمت المجلس النيابي وغياب المحاسبة، وقال أحدهم: "طبعا المال العام سائب ولا حسيب.. العلاق يقول إن مياه الأمطار التي دخلت مصرف الرافدين أتلفت 7 مليارات!".

كما عمد نشطاء إلى نشر صور ساخرة، في حين ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حين نشروا فيديوهات لتجارب عملية تثبت أن العملة الورقية قادرة على الصمود أمام الماء، في محاولة للتشكيك بتصريحات العلاق.

شاهد الفيديو... 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على 12 فائدة سحرية لـ"حب الرشاد"
» تعيين أحمد أبو زيد سفيرا لمصر بكندا
» موظف يهتك عرض طفلة داخل حديقة برتقال
» رسميًا.. «سموحة» يقبل استقالة على ماهر
» اعترافات صادمة لقاتلة عمته بالدرب الأحمر
» "الاستعلامات" تناشد منظمات حقوق الإنسان عدم تسييس قضاياها
» وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن استقالته اليوم
» رفع الأثقال ساعة أسبوعيًا يحافظ على صحة القلب
» أبل تغلق حسابات مستخدميها عشوائيًا
» لماذا سخر ترامب من ماكرون بعد عودته من باريس؟
» سر استقالة على ماهر من تدريب سموحة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي