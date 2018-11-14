غدًا.. اجتماع مهم بـ"الأهلى" لاعتماد ميزانية النادي

14 نوفمبر 2018 - 12:41 م

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مهمًا عصر غدٍ الخميس، لاعتماد الميزانية والحساب الختامي للعام الماضي؛ استعدادًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري.

ويستعرض المجلس خلال اجتماعه جدول الأعمال الذي يتضمن عددًا من الملفات الخاصة بالنواحي الإنشائية والإدارية في مختلف قطاعات النادي.

جدير بالذكر أن الخطيب أنهى علاجه بألمانيا، الفترة الماضية بعد أجل سفر بسبب رئاسته لبعثة الأهلي بتونس.