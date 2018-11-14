«الزراعة» أمام «النواب»: نستورد تقاوى خضار بمليار دولار

14 نوفمبر 2018 - 12:38 م

كشف وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، عن أن الشركات العاملة فى مجال استيراد التقاوى لها دور كبير فى توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة فى زراعة الخضار، مشيرًا إلى أن نسبة 98 % من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها فى مصر.

وأكد: "نستورد تقاوى خضر، بمليار دولار تقريبًا، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، واجبنا كمصريين وشركات، أن نقلل ذلك المليار دولار ده، ومش عاوز أتكلم فى أرقام حقيقية فى أرباح الشركات، حيث إن العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللى عاوزه، فالوضع القائم غير مقبول".

وأضاف وزير الزراعة، أن أحد أولوياتنا فى معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين ومعهد تربية الخضار، مواجهة ذلك، بالبدء فى خطوات تصحيحية لذلك الوضع المختل، لأن ذلك أمر إستراتيجى وحيوى.