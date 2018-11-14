» اعترافات صادمة لقاتلة عمته بالدرب الأحمر

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اعترف المتهم بقتل عمته أمام أورقة المحققين بتفاصيل جديدة، قائلًا: "إنه كانت توجد خلافات قديمة بين أسرته وبين عمته بسبب الميراث، وأنه تعرض لضائقة مالية توجه على أثرها لعمته لطلب المساعدة منها".

وذكر المتهم: "توجهت إليها طلبًا للمساعدة فرفضت وعندما كررت الطلب دخلنا فى مشاداة كلامية خاصة بعد إقامتها بمفردها وأن أولادها الـ5 متزوجون ويعيشون بأماكن متفرقة.

وأضاف قمت بالدخول إلى المطبخ واستللت سكين وطعنتها في صدرها، ولذت بالفرار.

كان قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة، داخل شقتها بمنطقة الدرب الأحمر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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