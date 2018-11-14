السياحة تعتمد 50 مليون جنيه لتطوير كورنيش الأقصر

14 نوفمبر 2018 - 11:15 ص

وافقت وزارة السياحة على الطلب المقدم من النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، على اعتماد مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه، لتطوير كورنيش المدينة.

وقال "إدريس"، في تصريحات صحفية، إنه تلقى ردًا من الإدارة العامة للتخطيط بوزارة السياحة، يفيد باعتماد مبلغ 50 مليون جنيه من الموازنة الاستثمارية لديوان عام الوزارة من الباب السادس للعام الجاري، لتطوير وتجديد كورنيش المدينة، بما يظهر الوجه الجمالي والحضاري وما تتميز به من طابع أثري.

وأصاف أنه سعى جاهدًا بالتواصل مع المسئولين في مجلس الوزراء ووزراتي التخطيط والسياحة، لتدبير الاعتماد المالي اللازم لمشروع تطوير كورنيش الأقصر، الذي يعد أحد مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير الأقصر، تزامنًا مع بدء عودة حركة السياحة إلى المحافظة.