شوبير: لهذا السبب الدورى مهدد بالإلغاء

14 نوفمبر 2018 - 11:14 ص

أكد الإعلامى أحمد شوبير ونائب رئيس اتحاد الكرة المصرى، أن مسابقة الدوري مهددة بالإلغاء وعدم الاستكمال نظرًا لضغط المباريات.

وأوضح "شوبير" عبر برنامجه "ساعة مع شوبير"، أن الأهلى سيخوض أكثر من 6 مباريات ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى مشاركته فى البطولة العربية وهو ضغط رهيب على الجميع.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن ضغط الوقت والمباريات قد لا يسمح باستكمال الدوري حتى نهايته لذلك يجب على اتحاد الكرة أن يعلن الجدول الكامل بما فيه المباريات المؤجلة وألا يتنازل عن استمراره بالتنسيق مع الجهات الأمنية.