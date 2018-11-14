وكيل البرلمان: علاقة الشعب المصري بالكويت أكبر من تصرفات فرد غير مسئول

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أدان النائب  الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل أول اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات النائبة صفاء الهاشم التي خرجت عن سياق الموضوع وتأجج الفتن حيث أوضح محمد علي عبد الحميد أن التطاول على الوزيرة المصرية نبيلة مكرم شىء ترفضه أدبيات الأعراف البرلمانية وخصوصًا أن الوزيرة نبيلة مكرم لم تجرح.

وأضاف وكيل أول اللجنة الاقتصادية أن خطاب الهاشم يحمل الازدواجية والتناقض وباطنه غير مفهوم لصالح منّ وتدخل غير مقبول في شأن السياسة المصرية وتسأل عبد الحميد مستنكرًا: "كيف للنائبة صفاء الهاشم تنتقد وزيرة مصرية تدافع عن كرامة مصري بالخارج محترمة سيادة الكويت ومؤسساتها وتقوم الهاشم بأسلوب عكسي يتنافى تماما عن سياق المضمون" واستطرد عبد الحميد أن ثقته في الدبلوماسية المصرية وعمق العلاقات بين البلدين مصر والكويت ستعبر هذه الأزمة للحفاظ على علاقة الشعبين الشقيقين.

اختتم عبد الحميد بأنه لا يليق لنا نحن كعرب نتكلم نفس اللغة وبيننا علاقات تاريخية أن نزيد من هذه الأزمة وأنه يثق أن النائبة لا تعبر إلا عن رأيها وليس رأي البرلمان الكويتي أو الحكومة الكويته ولا شعب الكويت الشقيق التي نحمل له كل التقدير والاحترام ويجب أن ننأ بأنفسنا عن مثل هذه التصرفات الفردية التي من الممكن أن تعكر صفو العلاقة بين البلدين والمستفيد منها طرف آخر كل همه تأجيج الفتن وهدم العلاقات والروابط العربية.


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