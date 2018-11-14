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تصريح صادم من "بيومى" على إلغاء مباراة مصر والإمارات

الرياضة

بيومي
بيومي

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اعترض المحلل الرياضي خالد بيومي، على إلغاء مباراة مصر والإمارات التي كان مقررًا إقامتها يوم 20 نوفمبر 2018.

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "بعد إلغاء ماتش مصر والإمارات والجميع يعلم أنهم على أعتاب أمم آسيا".

وتابع: "محدش يعتمد لأ علي الراعية ولا الاتحاد المتغطي بيهم عريان".

وكان أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانًا رسميًا للتعليق على إلغاء المباراة الودية المقررة بين منتخبي مصر والإمارات.

وقال في بيان له: «بناء على هذا الأمر، فإن اتحاد الإمارات لكرة القدم يبدي استيائه الشديد من التعامل غير الاحترافي من شركة برزنتيشن سبورت، خاصة بعد اتفاق الطرفين على كل الأمور المتعلقة بالمباراة وإدراجها ضمن أجندة المباريات الدولية الودية في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والإعلان الرسمي عن إقامة المباراة من قبل الاتحاد المصري عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 23 أكتوبر 2018".

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