طالب يمزق وجه جارته لاعتراضها على معاكسته

14 نوفمبر 2018 - 11:05 ص

مزق عامل وجه طالبة بـ"شفرة موس"، وأصابها بجرح قطعى بالوجه لخلافات سابقة بمنطقة بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مستشفى المستقبل التخصصى بكفر الدوار بوصول "نانسى خ ف" 16 سنة طالبة مصابة بجرح قطعى بالوجه وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.

واتهمت الطالبة "يوسف م ع" 15 سنة طالب بالتعدى عليها بالضرب "بشفرة موس حلاقة" بسبب خلافات الجيرة، حيث سبق وتعرض لها المتهم وقام بمعاكستها وتعدى أهليتها عليه بالضرب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.