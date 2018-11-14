عمارة: تطاول الهاشم لا يمثل شعب الكويت ومكرم خط أحمر

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استنكر الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين في بيان صحفي له اليوم تطاول صفاء الهاشم على الوزيرة نبيلة مكرم قائلا: "الهاشم زريعة لدس فتنة بين الشعبين المصري و الكويتي"، مؤكدًا أن صفاء الهاشم من المعسكر الذي يحمل الكره والحقد على مصر مستغلة منصبها السياسي كغطاء لهذا التطاول غير المقبول من الشعبيين الشقيقيين.

أضاف عمارة أن صفاء الهاشم ما هي إلا نواة لفكرة دس فتنة بين الشعبين الشقيقين ومراحلها كالتالي اولا بث هذا التصريح العنصري السادي غير المبرر على الإطلاق ثم إشعال مواقع التواصل الاجتماعي على مواقع وصفحات تبث خارج مصر والكويت بمساعدة القنوات الإعلامية للخونة فتبدأ التعليقات والتفاعلات بعوامل مساعدة لتأجيج الكراهية والتراشق بالألفاظ غير الحميدة بين الشعبين على مواقع التواصل الاجتماعي فتشتعل الفتنة وأقولها للهاشم ومن ورائها هذه المحاولة ستفشل فنحن شعب مصر نحب شعب الكويت ونحن شعب مصر نعرف قدر مصر جيدًا ولولا قدر مصر الرفيع العالي ما كان لهؤلاء الحاقدين ان ينفجروا غيظا وكرها

اختتم عمارة برسالة إلى الشعبين بالحيطة والحذر وبات واضحًا لصالح من كل هذه المحاولات لزرع الفتن والتفرقة ورسالة إلى الدكتورة نبيلة مكرم اذا كان هذا لدفاعك عن كرامة المواطن المصري بأنها خط أحمر فشعب مصر يقولها لكل حاقد ان وزيرة مصر خط أحمر ومن لا يصدق يفتح كتب التاريخ أما صفاء الهاشم لن نعطيها قدرًا بالرد عليها فهي ومن على شاكلتها باتوا مكشوفين للشعب العربي ككل لمن يدينون بالولاء والطاعة ومن يحركهم.


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