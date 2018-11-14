«جلال» يقترب من تدريب «سيد البلد»

14 نوفمبر 2018 - 11:00 ص

أصبح خالد جلال المدير الفنى السابق لنادي الزمالك، المرشح الأول لتولى تدريب الاتحاد السكندرى زعيم الثغر خلفًا لمدربه السابق حلمى طولان، الذى تقدم باستقالة عقب هزيمته الثالثة أمام النجوم الجولة الماضية.

وينتظر مجلس الإدارة عودة رئيس النادى محمد مصيلحى، من ألمانيا الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير "طولان" سواء بالبقاء والتمسك به أو قبول استقالته.

وتأمل الجماهير فى حسم موقف الجهاز الفنى سريعا، خصوصًا أن الفريق مقبل على مواجهتين قويتين أمام إنبى وطلائع الجيش، وذلك قبل المواجهة المرتقبة مع الزمالك فى البطولة العربية.