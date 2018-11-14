محمد صبحى: الزيادة السكانية في صالح أعدائنا

14 نوفمبر 2018 - 10:59 ص

علق الفنان محمد صبحي على الكثافة السكانية، مؤكدًا أن المجتمع لن يتقدم إلا حينما يمثل كل مواطن قيمة مضافة للوطن.

وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد «الزيادة السكانية تصبح نعمة حينما تؤدي إلى زيادة الإنتاج، أم حينما تؤثر على التنمية بالسلب تتحول إلى نقمة».

وأوضح أن الذي ينجب 10 أطفال لا يملك قوت يومه ويفتقد الحنكة في التربية ولا يريد أن يعمل فهناك أسر كثيرة فاقدة الأهلية في التربية، مشيرًا إلى ضرورة أن توفر الدولة العمل للأب الذي ينجب 10 أطفال كي يعملوا في إشارات المرور.

وتساءل «صبحي»: "هل حينما ينظم الوالدان حياتهما بإنجاب طفل بعد عامين، ثم طفل بعد مدة أخرى فهذا حرام، أعتقد أنه ليس حراما على الإطلاق»، لافتًا إلى أن هناك آباء لديهم 10 أطفال وينفقون أموالهم على المخدرات".

ونوه قائلا: «معدل الطلاق مرتفع جدًا، ونحتاج توعية الشباب لتنظيم حياتهم بإنجاب عدد ملائم من الأطفال كي تستقر معيشتهم».