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صفاء الهاشم

تعليق وزير الإعلام الكويتي عن تصريحاته النائبة المثيرة للجدل

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تعليق وزير الإعلام الكويتي عن تصريحاته النائبة المثيرة للجدل

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صفاء الهاشم
صفاء الهاشم

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قال الدكتور سامي عبد اللطيف النصف، وزير الإعلام الكويتى السابق، إن العلاقات “المصرية – الكويتية”  معمدة بالدم، فالدم المصرى سُفك على أرض الكويت خلال تحريرها، والدم الكويتي سفك على الأراضي المصرية فى سيناء إبان حرب الاستنزاف 1967، و1973، ورغم تغيّر الأنظمة إلا أن العلاقات مستمرة ووطيدة.
أضّاف "النصف،، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن مصر وقفت مع الكويت ودافعت عنه في أيام  الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويوجد علاقات متينة تشهدها البلدين اليوم خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير الكويتي صباح الأحمد.
وأوضح أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت 15 مليار دولار، بجانب أن عدد المواطنين الكويتيين يبلغ مليون ونصف كويتي، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالكويت مليون مصري، ولا يمكن أن يمثل شخص واحد شعب الكويت، في إشارة منه إلى النائبة بمجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، ويوجد محبة وود شعبي حقيقي كويتي للشعب المصري.
وأكد "النصف" أنه لا يمكن لحادثة فردية أن تؤثر على العلاقات المصرية – الكويتية التي يضرب بها المثل، مُضيفًا: “وننتظر الانتخابات البرلمانية الكويتية القادمة وسنرى هل الشعب سيوافق أن يمثله شخص يحمل تلك الأفكار والأطروحات التي تروج لها النائبة صفاء الهاشم”.


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