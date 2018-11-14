» اقتتال داخلي في الإدارة الأمريكية بقيادة ميلانيا ترامب

14 نوفمبر 2018 - 12:30 ص

قال مكتب سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب أمس الثلاثاء، إنها تريد إقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك في تدخّل مذهل وسط أنباء عن اقتتال داخلي في الإدارة الأمريكية.



وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم السيدة الأولى في رسالة بالبريد الإلكتروني عن نائبة مستشار الأمن القومى الأمريكى ميرا ريكارديل: "لم تعد تستحق الخدمة في البيت الابيض هذا".



وكانت ريكارديل، نائبة مستشار الأمن القومي جون بولتون، في حفل بالبيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، بينما كان يجري الإبلاغ عن الاقتتال الداخلي.



وقالت تقارير إعلامية امريكية في وقت سابق إنه من المرجح أن تتم الإطاحة بريكارديل قريبا في إطار تغيير اوسع في البيت الابيض.



وفي الأسبوع الماضي فقط، أقال ترامب وزير العدل جيف سيشنز، وعين محله بصورة مؤقتة أحد الموالين المخلصين له .



وترتبط المعارك في البيت الأبيض بالسياسات والشخصيات.



وقد تردد أن ريكارديل كانت على خلاف مع أعضاء عائلة ترامب، وكذلك مع وزير الدفاع جيم ماتيس.

