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مئات من "داعش" يسعون لعبور الحدود من سوريا

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نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن
نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

المصريون ووكالات

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قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، إن المئات من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور بشرق سوريا يحاولون دخول العراق عبر الحدود.
وشن المتشددون على مدى الأسابيع الماضية هجمات على قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة على الجانب السوري من الحدود، ما دفع فصائل مسلحة عراقية تعمل إلى جانب الجيش إلى تعزيز قواتها في المنطقة.
وقال عبد المهدي إن المتشددين يسعون لاستعادة السيطرة على الأراضي التي كانوا يحكمون قبضتهم عليها على الجانب العراقي أثناء سيطرة الدولة الإسلامية التي امتدت من شرق سوريا إلى شمال العراق بين عامي 2014 و2017.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "القوات العراقية تنفذ واجباتها لإفشال جميع محاولات داعش لاختراق الحدود والعبور إلى داخل الأراضي العراقية".
ومنذ الهزيمة العسكرية التي مني بها في العراق العام الماضي، تحول تنظيم الدولة الإسلامية إلى أساليب تكتيكية شملت التفجيرات وشن هجمات على قوات الأمن خصوصا في محافظتي نينوى وديالى في شمال وشمال شرق البلاد.

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