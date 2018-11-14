» تراجع غير المسبوق لأسعار النفط عالميا

14 نوفمبر 2018 - 12:10 ص

استمر التراجع غير المسبوق لأسعار النفط العالمية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بأعلى وتيرة لها منذ حوالي ثلاث سنوات، مع انسحاب المستثمرين من السوق نتيجة زيادة المعروض، وتراجع التوقعات بشأن الطلب على الخام، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتجاه السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام، إلى خفض إنتاجها خلال الشهر المقبل.







وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أسعار النفط للعقود الأجلة في تعاملات لندن ونيويورك بنسبة 1ر7% خلال تعاملات اليوم، وهو أكبر تراجع يومي منذ حوالي ثلاث سنوات.





وجاءت توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) القاتمة بشأن آفاق الطلب على النفط في العام المقبل، في الوقت الذي يشهد فيه إنتاج النفط ومخزونه في الولايات المتحدة زيادة مطردة.





وقد أدى ذلك إلى تراجع أسعار النفط إلى 56 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام.





وقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي للجلسة الثانية عشر على التوالي في ظل المخاوف من تراكم الفائض في الأسواق على غرار ما حدث منتصف 2014 ،عندما تراجعت الأسعار إلى مستويات قياسية. كما تراجع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال خلال 11 جلسة تداول من بين أخر 12 جلسة.



